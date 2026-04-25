QUITILIPI DETUVIERON A TRES JÓVENES Y RECUPERARON OBJETOS ROBADOS DE UN COMERCIO

La investigación policial permitió identificar a los presuntos autores y esclarecer el hecho en pocas horas.

Este mediodía, cerca de las 13, agentes de la comisaría local esclarecieron en pocas horas un robo ocurrido en un comercio ubicado en avenida San Martín y calle Dr. Rodríguez, donde desconocidos ingresaron tras violentar medidas de seguridad y sustrajeron diversos elementos.

Tras la denuncia del propietario y el análisis de cámaras de seguridad, los efectivos iniciaron tareas investigativas que incluyeron averiguaciones en la zona y seguimiento de pistas, lo que permitió identificar a los presuntos autores.

Con esa información, se montó un operativo cerrojo que culminó con la demora de tres jóvenes, quienes intentaban comercializar objetos de similares características a los denunciados y luego descartaron parte de ellos en una zona boscosa.

Durante el procedimiento se secuestraron un parlante, una pava eléctrica, dinero en efectivo, mercaderías varias, bebidas y prendas de vestir utilizadas presuntamente durante el hecho.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los tres demorados quedaron aprehendidos en la causa por supuesto robo, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos al damnificado.

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