AXEL KICILLOF: «DICEN QUE NO HAY ALTERNATIVA, PERO ESA ES LA PEOR MENTIRA»
El gobernador lanzó en Avellaneda la propuesta educativa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), enfocado en defender la educación pública.
El gobernador bonaerense encabezó la presentación de la nueva etapa del espacio político Movimiento Derecho al Futuro junto a Alberto Sileoni y Jorge Ferraresi, con fuertes críticas a la política nacional. La actividad se realizó en el Teatro Roma y contó con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Jorge Ferraresi y el exdirector general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, entre otros funcionarios y dirigentes del espacio.
El gobernador cuestionó las políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de fortalecer el sistema público. “El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario”, sostuvo, al tiempo que defendió el rol del Estado en el desarrollo educativo.
Desde el movimiento presentaron un documento donde sostienen que ese espacio político entiende que, “ante este modelo de especulación financiera, concentración de la riqueza y entrega a intereses extranjeros”, se debe construir una fuerza social y política “que defienda y represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, a comerciantes, profesionales, docentes y estudiantes, artistas, científicos, jubilados, asegurando el desarrollo económico con justicia social”.
«Los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, entre ellos quienes nos gobiernan, sostienen que Argentina es un país fallido y fracasado que debe reconstruirse casi en su totalidad. Esa lógica se utiliza respecto del régimen laboral, del jubilatorio, de la ciencia y la tecnología, de las capacidades de su industria y, por supuesto, del sistema educativo, al que califican de colapsado e ineficiente. Se trata de una estrategia conocida: sobreestimar la crisis para aplicar soluciones drásticas, siempre adversas y sancionatorias para las y los trabajadores», sostienen desde el espacio que lidera Axel Kicillof.
«En ese marco y en este contexto, queremos construir colectivamente una propuesta para mejorar la educación de nuestro pueblo. Es necesario transformar nuestro sistema educativo por la insatisfacción social que generan sus deudas, entre las que se destacan los logros de aprendizaje, el estado de la infraestructura, los salarios docentes y otros aspectos relevantes», dicen desde MDF.