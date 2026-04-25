GENERAL SAN MARTÍN ALLANAMIENTO POR ABIGEATO: DETUVIERON A UN HOMBRE Y SECUESTRARON UN ARMA DE FUEGO

Además, incautaron un teléfono celular y municiones.

En la tarde de este sábado, personal del Departamento Seguridad Rural de General San Martín llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda del barrio Itatí, en el marco de una causa por supuesto abigeato.

El operativo fue encabezado por efectivos de la División Operaciones Rurales, junto al secretario de la Fiscalía Rural y Ambiental y un médico veterinario policial, dando cumplimiento a una orden judicial librada por la magistratura interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular marca Samsung, una escopeta calibre 16 y dos cartuchos calibre 9 milímetros.

Asimismo, fue detenido un hombre de 43 años, señalado como presunto autor de un hecho investigado ocurrido días atrás, vinculado al secuestro de productos cárnicos y armas de fuego que perjudicó a una vecina de la zona.

La Fiscalía Rural y Ambiental fue informada del procedimiento y avaló las medidas adoptadas. La investigación continúa.

Relacionado