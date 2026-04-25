VILLA ÁNGELA: SECUESTRAN ARMAS Y UNA GRANADA ACTIVA EN UN ALLANAMIENTO POR AMENAZAS A UN COLEGIO

En el marco de una causa por presunta intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, personal del Departamento de Investigaciones Complejas del Interior llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Villa Ángela que arrojó resultados positivos.

El procedimiento se realizó este viernes alrededor de las 18, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por la jueza de Garantías subrogante, Dra. Natalia Yanina Vigistain, con intervención del Equipo Fiscal N° 4 a cargo del Dr. Matías Daher.

La investigación se inició tras la viralización en redes sociales de imágenes en las que dos jóvenes, aparentemente menores de edad, exhibían armas de fuego y realizaban amenazas dirigidas a instituciones educativas, lo que generó un estado de alerta.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un importante arsenal compuesto por una pistola calibre 45 con cargador y cartuchos, un revólver calibre 22, escopetas de distintos calibres, rifles, carabinas, pistolones y tres armas de aire comprimido modificadas. Además, incautaron más de 60 cartuchos de diversos calibres, balines, estuches, pistoleras, dos teléfonos celulares y una notebook.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el secuestro de una granada de mano FMK2 activa, la cual fue asegurada por personal especializado de la División Bomberos para su resguardo y posterior intervención.

En el lugar, también fue conducido un hombre de 35 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien fue notificado de su aprehensión conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y el origen del material incautado.

El procedimiento fue supervisado por el comisario Milton Adrián Meister, jefe de la División de Investigaciones Complejas, y el comisario principal Darío Ramón Romero, jefe del Departamento de Investigaciones del Interior.

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