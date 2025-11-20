QUIÉN ES ALDANA MASSET, LA EXCANTANTE DE AGAPORNIS QUE DEJÓ BOQUIABIERTOS A TODOS EN MISS UNIVERSO 2025
El evento, que se lleva a cabo en Tailandia, tendrá su gala final este viernes y una de las grandes favoritas a la coronación es la entrerriana.
Este miércoles, durante la prueba en traje de baño, su paso por el escenario del Impact Arena de Pak Kret fascinó tanto al público presente como al jurado del certamen. Su bikini verde y el pelo ondeado no hicieron más que cautivar a todos los que presenciaron el evento.
Quién es Aldana Masset, la argentina que deslumbra en Miss Universo 2025
Masset es modelo, asesora de imagen y cantante. Se hizo conocida por haber sido vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis durante un período en 2022. Actualmente, está ciento por ciento abocada a su imagen y al modelaje, donde brilla ampliamente por su destacada belleza e imponentes curvas.
Cabe señalar que ha sido señalada por varios expertos y medios internacionales como una de las candidatas favoritas para entrar en el Top de la competencia. Para conocer si estas previsiones se convierten en realidad, habrá que esperar a este viernes 21 de noviembre, cuando se realice la gala final en el Impact Arena en Pak Kret.