QUIÉN ES ALDANA MASSET, LA EXCANTANTE DE AGAPORNIS QUE DEJÓ BOQUIABIERTOS A TODOS EN MISS UNIVERSO 2025

Aldana Masset, modelo.

Durante estos días, se lleva a cabo en Tailandia la competencia de Miss Universo 2025. La representante argentina, en la edición número 74 del concurso, es Aldana Masset, una joven de 25 años oriunda de Valle María, Entre Ríos. Cabe señalar que la modelo había participado anteriormente de Miss Universo Argentina en 2019, convirtiéndose en la primera enterriana en imponerse en los últimos 70 años, dado que la última había sido la Coca Sarli, en 1955.

Este miércoles, durante la prueba en traje de baño, su paso por el escenario del Impact Arena de Pak Kret fascinó tanto al público presente como al jurado del certamen. Su bikini verde y el pelo ondeado no hicieron más que cautivar a todos los que presenciaron el evento.

Sin embargo, el fenómeno de la belleza de la argenta trascendió su participación en el certamen. Su nombre no solo se volvió viral, sino que las plataformas digitales se inundaron de videos e imágenes de su actuación. Más allá de la repercusión internacional, ella cosechó numerosos mensajes de apoyo, afianzando las altas expectativas sobre su rol en esta edición del certamen.

Quién es Aldana Masset, la argentina que deslumbra en Miss Universo 2025 Masset es modelo, asesora de imagen y cantante. Se hizo conocida por haber sido vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis durante un período en 2022. Actualmente, está ciento por ciento abocada a su imagen y al modelaje, donde brilla ampliamente por su destacada belleza e imponentes curvas.