VENEZUELA NEGÓ QUE NICOLÁS MADURO ESTÉ NEGOCIANDO SU SALIDA DEL PAÍS CON EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

Venezuela y las supuestas negociaciones

El New York Times reveló este miércoles que Nicolás Maduro le presentó a Trump un plan para abandonar el poder en Venezuela. Mientras la Casa Blanca profundiza su escalada militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones denominadas por Washington como «narcoterroristas», lo cierto es que las operaciones que ya tuvieron un saldo de cerca de un centenar de víctimas fatales son consideradas por gran parte de la comunidad internacional como ejecuciones extrajudiciales, tiene en realidad como objetivo presionar y asediar al régimen venezolano.

En ese contexto, es medio reveló negociaciones extraoficiales con Maduro, autorizadas por la Casa Blanca, en cuyo marco, Trump habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de renunciar al poder tras un periodo de dos años.

Donald Trump

El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato. Según sus informantes, miembros del régimen de Maduro ofrecieron a la administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca habría considerado inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.

De acuerdo con las fuentes del New York Times, Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.

Por otro lado, aseguró que Trump dio «su visto bueno» a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para el despliegue de operaciones que podrían tener como objetivo preparar un «campo de batalla para acciones futuras».

La semana pasada, Trump mantuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones que el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El New York Times aseguró que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano hacia Venezuela, podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.

La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca saben que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico. Estos podrían ser los próximos objetivos a atacar bajo una orden presidencial.