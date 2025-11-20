CONTROLARÁN LOS OJOS A PACIENTES DIABÉTICOS PARA EVITAR LA RETINOPATÍA

El viernes 28 de noviembre, en todo el país, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), realizará una nueva edición de su Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, con el fin de detectar y prevenir enfermedades oculares, como la retinopatía diabética, que pueden causar pérdida severa de la visión e incluso ceguera.

Esta campaña se llevará a cabo en 87 hospitales y centros médicos. El listado completo de todas las sedes se encuentra disponible en: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025.

Los lugares donde atenderán, en Chaco y Corrientes.

La atención médica es sin costo para la persona que se presente de manera espontánea en cualquiera de estos centros adheridos, por orden de llegada y sin ningún estudio previo. Consiste en un fondo de ojos, no duele, es rápido y en pocos minutos se obtiene el resultado.

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina. Puede ocasionar una perdida severa de la vista, e incluso ceguera.

Los riesgos de desarrollar esta patología aumentan con la duración de la diabetes y con el mal control de la glucemia.

Control oftalmológico.

Casi todas las personas que han padecido de diabetes durante varios años presentan algún grado de retinopatía: por eso, es fundamental que todos los pacientes diabéticos asistan al médico oftalmólogo al menos una vez al año.

La retinopatía diabética no suele presentar síntomas hasta que ya está muy avanzada. La mejor protección contra la retinopatía diabética es su detección a tiempo por parte de un médico oftalmólogo.