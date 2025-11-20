UNA NENA INGRESÓ AL HOSPITAL CON GUSANOS QUE PERFORARON SU CRÁNEO

En las últimas horas, una nena de 11 años ingresó al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes, derivada desde Santo Tomé, porque le detectaron gusanos en la cabeza, tras una infección.

Los médicos diagnosticaron que la menor padecía miasis. Los síntomas de esta enfermedad incluyen heridas que no cicatrizan, dolor creciente, sangrado y la presencia visible de larvas en la piel.

La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas de moscas que se desarrollan en el tejido vivo de animales y humanos.

Una de las especies responsables de este padecimiento es el gusano (Cochliomyia hominivorax), conocido por requerir tejido vivo para completar su ciclo de vida, lo que lo diferencia de otras moscas que utilizan materia orgánica en descomposición.

CAUSA Y TRANSMISIÓN

La miasis ocurre cuando las moscas adultas del gusano barrenador depositan sus huevos en heridas abiertas, cavidades naturales (como fosas nasales, orejas u ojos) o en áreas donde la piel está lesionada.

Los huevos eclosionan en menos de 24 horas y las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo de la zona afectada, progresando hacia áreas más profundas si no se detecta y trata a tiempo.

SÍNTOMAS EN HUMANOS

Inflamación, enrojecimiento y dolor en la zona infestada.

Sensación de movimiento en la piel debido a las larvas.

Presencia de secreción con mal olor y, en casos graves, daño severo en los tejidos subyacentes.

IMPACTO Y COMPLICACIONES

Si no se trata, la miasis puede derivar en infecciones severas, necrosis de tejido y en casos extremos, afectar órganos vitales. Además, el impacto emocional, especialmente en humanos, puede ser significativo debido al dolor y al aspecto de las lesiones.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento implica la extracción cuidadosa de las larvas, limpieza de la herida y uso de antibióticos para evitar infecciones secundarias. En casos más graves, puede ser necesaria la intervención quirúrgica.

Para prevenir, es esencial mantener heridas cubiertas y desinfectadas, controlar la población de moscas con trampas o insecticidas, y revisar regularmente a los animales domésticos o de cría. La detección temprana es crucial para evitar mayores complicaciones.