ANSES: EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA TARJETA ALIMENTAR

Este es el monto actualizado de la Tarjeta Alimentar de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, dio a conocer un incremento del 2,3% en cada uno de sus programas para diciembre. Este ajuste se debe a la inflación de octubre y tiene como objetivo que los usuarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.

Sin embargo, este ajuste no altera los montos de la Tarjeta Alimentar, que seguirán siendo los mismos. Al sumarse a la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), define el ingreso total que percibirán las familias con hijos.

Los nuevos montos de AUH en diciembre Con el aumento del 2,3%, la AUH de diciembre será de $122.467. Con el aumento del 2,3%, la AUH se actualizará de la siguiente manera: el monto total será de $122.467, de los cuales se pagará mensualmente el 80%, es decir, $97.974. El 20% restante, equivalente a $24.493, se retendrá y se entrega al presentar la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijos con discapacidad, el total asciende a $398.697, con un pago mensual de $318.957,60 y una retención de $79.739,40.

Para quienes viven en la Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Patagones), los montos son mayores: la AUH llega a $159.178, pagando mensualmente $127.342,40. Para hijos con discapacidad en estas provincias, el total es de $414.644,80, con un pago mensual de $331.715,80.