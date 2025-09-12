QUIÉN ERA SOLANGE, LA JOVEN QUE ENCONTRARON MUERTA DENTRO DE UNA BOLSA DE BASURA EN LA CASA DE SU NOVIO

El cuerpo de Solange fue hallado este jueves por la tarde en la casa de su pareja, Óscar Benítez. Estaba en una bolsa de residuos, envuelto con sábanas y sogas. (Foto: Facebook / Yeeh Acunia)

El jueves por la tarde un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del centro de Pilar: la Policía encontró en un departamento los restos de Solange Sanabria Ventura, una joven que estaba desaparecida. Sin embargo, el dato más escalofriante es que el propietario de ese lugar era su pareja, identificado como Óscar Ángel Benítez, de 26 años.

El cuerpo de la víctima estaba mutilado y adentro de una bolsa de residuos. Hasta el momento, fue detenido su exnovio y otro joven de 21 años, sobre quien recayó la sospecha de haber colaborado para trasladar los restos.

Solange tenía 25 años, era la menor de tres hermanas y vivía en una zona cerca de la localidad de General Rodríguez. Además, era madre de una nena de cinco años. El 21 de agosto desapareció de su casa y nunca más volvió. La familia radicó la denuncia recién el 1 de septiembre y, a partir de ese momento, se desplegó un operativo para dar con su paradero.

Tras la trágica noticia, sus seres queridos despidieron a Solange en las redes sociales. “Que Dios te reciba en su misericordia y desde lo más alto guíes a E. eternamente. No hay consuelo ni entendimiento para tanta injusticia y crueldad”, escribió una prima de la víctima. Y concluyó: “Que se haga justicia, Osky (Óscar) Benítez asesino”.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de una denuncia al 911 por olores nauseabundos que provendrían del segundo piso de un departamento ubicado en la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal del centro de Pilar.

Cuando los policías llegaron a la propiedad, se encontraron con los restos humanos en una bolsa de nylon envuelta en frazadas y atada con sogas.

Al dirigirse a la habitación, vieron a Oscar Benítez intentando cortarse un brazo con un serrucho. Lo llevaron al Hospital Central de Pilar en carácter de detenido. Poco después recibió el alta y fue trasladado a la SubDDI de Pilar.

Horas más tarde, la Policía detuvo a un segundo sospechoso: se trata de Gonzalo Matías Lynch, un joven de 21 años que habría ayudado al presunto femicida a mover el cuerpo de la víctima. Los agentes de la SubDDI de esa localidad lo ubicaron en una casa ubicada en la calle Manfredi al 800 del barrio Los Troncos, luego de que montaran una guardia en el lugar.

En la causa, que fue caratulada como femicidio y tentativa de suicidio, interviene la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar a cargo de la fiscal María José Basiglio.