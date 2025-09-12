CRISIS EN NEPAL: EL INSÓLITO MÉTODO QUE SE UTILIZÓ PARA ELEGIR A LA NUEVA PRIMERA MINISTRA, SUSHILA KARKI

Más de 100.000 ciudadanos se congregaron en un chat virtual para debatir el futuro del país. De esas deliberaciones surgió la nueva líder interina.

Durante un maratónico encuentro virtual que se extendió por varias horas, los participantes del canal de Discord consideraron a diversos candidatos. Entre los nombres que surgieron se encontraban Sagar Dhakal, un antiguo candidato político, y Kul Man Ghising, exdirector de la autoridad eléctrica de Nepal.

Luego de extensas discusiones y múltiples encuestas dentro del chat, el grupo de Discord llegó a un consenso. La persona elegida para ser propuesta como nueva dirigente fue la expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal.