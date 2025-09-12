ANTINARCÓTICOS ATRAPARON A PRESUNTO DEALER CON DRORGAS EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se incautó cocaína y marihuana.

Esta madrugada, los agentes de la división Operaciones Drogas Interior Charata realizaban un operativo de prevención en la terminal de colectivos de Las Breñas. En esas tareas, descubrieron que habría dos personas en el lugar que venderían estupefacientes. Así demoraron a los dos ciudadanos que intentaron darse a la fuga al ver a la policía.

La intervención ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la playa de estacionamiento de la terminal de colectivos de la localidad. Allí los agentes demoraron a dos presuntos dealers, un joven de 24 y otro de 26 años. Así incautaron poco más de 150 gramos de cocaína y casi 3 gramos de marihuana.

La magistratura en turno dispuso la aprehensión del mayor de ellos por la causa de “supuesta infracción a la ley de estupefacientes”, mientras que el más joven sea solo identificado.

