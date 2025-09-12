FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEPORTIVO RIESTRA VS. CENTRAL CÓRDOBA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.