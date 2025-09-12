Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Deportivo Riestra recibe este viernes a Central Córdoba en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.

Deportivo Riestra se ha convertido en uno de los equipos más destacados del Torneo Clausura. Con un rendimiento sólido tanto de local como de visitante, el «Malevo» consolidó su buen momento tras la contundente victoria 3-0 sobre Sarmiento en su estadio, el Guillermo Laza.

Esta goleada extendió a 23 su racha de partidos invicto en casa. Este impulso, que incluyó un valioso triunfo a domicilio contra Talleres, le permitió al Albinegro subir posiciones en la tabla anual para los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Ahora, ubicado en el tercer lugar de su zona, el objetivo es pelear por el liderato.

Enfrente, Central Córdoba de Santiago del Estero también atraviesa una buena racha en el campeonato, ocupando el segundo puesto de la Zona A con un invicto de siete partidos. Sin embargo, su ánimo se vio afectado tras la derrota 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina.