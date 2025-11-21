QUIÉN ERA MIGUEL ÁNGEL BERLINI, EL HOMBRE QUE FUE A COLOCARSE UN IMPLANTE DENTAL Y TERMINÓ MURIENDO

Miguel Ángel Bernini.

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, era vecino de Villa Adelina, una zona que comparten los partidos bonaerenses de San Isidro y Vicente López. El miércoles 19 de noviembre ingresó a la Clínica Robles, en el barrio porteño de Belgrano, para someterse a un implante dental, una práctica habitual y sin mayores riesgos.

Sin embargo, tras finalizar el procedimiento, perdió la vida en circunstancias que ahora son investigadas por la Justicia . La noticia generó conmoción no sólo entre sus allegados sino también en el entorno profesional tras conocerse la detención de quienes lo atendieron.

Bernini trabajó durante muchos años como pastelero, oficio que alternó con su labor más reciente como conductor para una aplicación de viajes. Padre de dos hijas, utilizaba frecuentemente sus redes para publicar imágenes y mensajes dedicados a su familia, además de fotos de sus recorridas por el país.

Además, mostraba especial debilidad por la Patagonia, destino al que viajaba con entusiasmo y que describía como una fuente inagotable de paz, naturaleza y felicidad.

El episodio se desencadenó alrededor de las 16 en el consultorio ubicado sobre Virrey del Pino al 2500. Las primeras maniobras de reanimación quedaron en manos del cirujano maxilofacial de 47 años y del cirujano plástico de 57 que realizaban la intervención, aunque ninguna de ellas dio resultado. Minutos más tarde llegó personal del SAME, que constató oficialmente el fallecimiento a las 16:40. En ese momento, según consta en el acta policial, el paciente estaba aún recostado en la camilla de la sala quirúrgica.