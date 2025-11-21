BONOS ANSES: ¿LOS DESEMPLEADOS RECIBIRÁN AGUINALDO EN DICIEMBRE?

¿Los desempleados recibirán aguinaldo en diciembre?

Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados. La(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de losy el, el organismo también anunció undestinado a

Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.

El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.

¿Los desempleados cobrarán aguinaldo? ANSES confirmó que la Prestación por Desempleo no incluye aguinaldo.

Esto significa que, a diferencia de los trabajadores registrados y de los jubilados que cobran el Sueldo Anual Complementario (SAC), quienes reciben este beneficio no perciben el medio aguinaldo de diciembre, ya que no forma parte de la estructura de la prestación.