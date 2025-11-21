BONOS ANSES: ¿LOS DESEMPLEADOS RECIBIRÁN AGUINALDO EN DICIEMBRE?
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
¿Los desempleados cobrarán aguinaldo?
ANSES confirmó que la Prestación por Desempleo no incluye aguinaldo.
Lo que va a cobrar un desempleado en diciembre
Los montos de la Prestación por Desempleo varían según el tiempo trabajado con aportes y el salario previo. Sin embargo, ANSES establece un mínimo y un máximo mensual.
Para diciembre 2025, con el aumento por inflación vigente, los valores estimados son: prestación por Desempleo máxima: alrededor de $322.000
(Los montos pueden variar levemente según el cálculo de actualización del mes anterior)
A diferencia de otras prestaciones, estos valores no se complementan con aguinaldo ni con bonos de fin de año.