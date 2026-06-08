RESISTENCIA: QUEDÓ HABILITADA LA RENOVADA PLAZA 9 DE JULIO

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este fin de semana, al intendente de Resistencia, Roy Nikisch, en la inauguración de las obras de refacciones integrales de la Plaza 9 de Julio. Una intervención urbana que permitió recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos de la capital chaqueña.

Durante el acto, el Gobernador Zdero destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura urbana que beneficie directamente a la comunidad. “Muy contentos de estar acompañando esta iniciativa que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos. Hoy vemos a las familias, a los chicos, a los vecinos disfrutando de esta plaza renovada, que tiene mucha vida y donde se desarrollan ferias, actividades culturales y recreativas”, expresó Zdero.

Asimismo, señaló que la Plaza 9 de Julio constituye un punto de referencia para la ciudad y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estos ámbitos de convivencia comunitaria. “Cada una de las plazas se transforma en el gran patio de la ciudad, donde las familias pueden encontrarse, compartir y disfrutar. Además, esta obra aporta un importante perfil urbano y mejora notablemente el entorno para todos los vecinos”, agregó.

Por su parte, el intendente de Resistencia, Roy Nikisch agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el compromiso del gobernador con el desarrollo de la ciudad. “Agradezco la presencia de Leandro Zdero, un gobernador muy comprometido con Resistencia. Este tipo de obras son posibles gracias al trabajo conjunto y al esfuerzo por ordenar, organizar y sanear las cuentas para poder avanzar con inversiones concretas que hoy comienzan a verse reflejadas en distintos puntos de la ciudad”, manifestó.

Nikisch también resaltó el proceso de reorganización de los espacios destinados a emprendedores y feriantes, implementando herramientas digitales que garantizan mayor transparencia y orden en la asignación de lugares.

“Hoy los emprendedores pueden inscribirse de manera online y acceder a su ubicación mediante un sistema transparente. Esto permitió superar situaciones que generaban conflictos y mejorar significativamente la organización de las ferias”, explicó.

El jefe comunal además felicitó a los equipos técnicos de las áreas de Obras Públicas y Arquitectura que estuvieron a cargo del diseño y ejecución del proyecto, y adelantó que continuarán las intervenciones en otros espacios emblemáticos de la ciudad, como el Parque 2 de Febrero y el Domo del Centenario.

La plaza presentaba un importante desgaste en su infraestructura y equipamiento debido al uso permanente y al paso del tiempo, por lo que se ejecutó una renovación integral orientada a modernizar sus instalaciones, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer la accesibilidad universal y recuperar el valor paisajístico del sector. El proyecto fue desarrollado desde una visión urbanística contemporánea, priorizando la calidad del espacio público, la inclusión, la integración social y la generación de ámbitos seguros y funcionales para el disfrute de toda la comunidad.

Con esta inauguración, Resistencia suma un nuevo espacio recuperado para el encuentro ciudadano, consolidando una política de puesta en valor de plazas y espacios públicos que busca fortalecer la identidad urbana y promover una mejor convivencia entre los vecinos.

Acompañaron esta actividad, Julio Ferro Secretario General Gobernación; el diputado provincial Iván Gyoker; la concejal Alejandra Acuña; Bárbara Losch Rosciani, Secretaria de Cultura y Turismo Resistencia; Ricardo Roffe, Secretario Economía Resistencia; Sergio Almirón, Secretario de Coordinación Ejecutiva Resistencia; Néstor Dellamea secretario de Ambiente y Movilidad Urbana; Emilio Varisco secretario de Gobierno y Desarrollo Humano.

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