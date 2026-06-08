ARGENTINA EXPORTA ENTRENADORES: SEIS TÉCNICOS NACIONALES DIRÁN PRESENTE EN EL MUNDIAL 2026

El fútbol argentino volverá a dejar su huella en la máxima cita del deporte mundial. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con un récord histórico de seis entrenadores argentinos al frente de distintas selecciones nacionales, una cifra que supera la marca registrada en Rusia 2018, cuando fueron cinco los técnicos albicelestes que participaron de la competencia.

🇦🇷 Lionel Scaloni (Argentina)

🇺🇾 Marcelo Bielsa (Uruguay)

🇪🇨 Sebastián Beccacece (Ecuador)

🇨🇴 Néstor Lorenzo (Colombia)

🇵🇾 Gustavo Alfaro (Paraguay)

🇺🇸 Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

La lista está encabezada por el campeón del mundo, Lionel Scaloni, quien buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 al mando de la Selección Argentina. Junto a él estarán Marcelo Bielsa con Uruguay, Sebastián Beccacece con Ecuador, Néstor Lorenzo con Colombia, Gustavo Alfaro con Paraguay y Mauricio Pochettino con Estados Unidos.

El dato no solo refleja la influencia del fútbol argentino en el escenario internacional, sino que también posiciona a la Argentina como el país con mayor cantidad de entrenadores en el Mundial 2026, compartiendo el liderazgo entre las nacionalidades más representadas en los bancos de suplentes de la competencia.

Pero hay otro aspecto que llama poderosamente la atención. De los seis entrenadores argentinos clasificados al Mundial, cinco nacieron en la provincia de Santa Fe. Scaloni es oriundo de Pujato, Bielsa y Beccacece nacieron en Rosario, Alfaro en Rafaela y Pochettino en Murphy. El único que rompe esa tendencia es Lorenzo, nacido en Villa Celina, provincia de Buenos Aires.

La estadística confirma una vez más el enorme aporte santafesino al fútbol mundial. Una provincia que no solo ha sido cuna de grandes futbolistas como Lionel Messi, sino también de entrenadores que marcaron y continúan marcando una época desde los bancos de suplentes.

Con estilos diferentes, trayectorias diversas y objetivos particulares, los seis técnicos argentinos tendrán la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial. Mientras Scaloni intentará revalidar la corona con la Albiceleste, Bielsa, Alfaro, Beccacece, Lorenzo y Pochettino buscarán llevar a sus selecciones lo más lejos posible en una Copa del Mundo que ya tiene un fuerte acento argentino.

El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero Argentina ya consiguió un récord: nunca antes tantos entrenadores nacionales habían coincidido en una misma edición de la máxima competencia del fútbol internacional.

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