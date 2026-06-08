RESÚMEN FIN DE SEMANA CON SECUESTROS DE MOTOCICLETAS Y MÁS DE 600 DETENIDOS

También se incautaron armas de fuego, armas blancas y estupefaciente.

Entre el viernes y el domingo, los agentes de todas las Direcciones de Zona sumaron un total de 324 operativos de seguridad en toda la provincia. Como resultado de esto, 78 personas fueron detenidas por distintos delitos y 613 fueron notificadas por sus contravenciones.

Al mismo tiempo se incautaron dos autos, 641 motos, 11 armas de fuego y 16 armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera, labró un total de 360 actas por infracciones de tránsito y uno por alcoholemia positiva.

En el área Metropolitana, los agentes realizaron un total de 58 operativos en Gran Resistencia. En ellos aprehendieron a 30 personas por delitos y notificaron infracciones a 42 personas. También incautaron 39 motos cuatro de ellas con pedidos de secuestro, una bicicleta, tres armas de fuego y cuatro armas blancas.

En paralelo, en la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, se sumaron 29 operativos en los que notificaron a 113 contraventores y se aprehendieron a 17 personas. También incautaron 78 motos, un auto, tres armas blancas y 1 gramo de marihuana.

En Villa Ángela, se realizaron 56 operativos en los que se detuvo a seis ciudadanos, se notificó a 88 contraventores, se incautaron 77 motos, tres armas de fuego y cinco armas blancas.

En Charata los operativos sumaron 28 y se detuvo a 4 personas, y a 14 por infracción a la ley de faltas. También incautaron 47 motos y dos armas de fuego.

En toda la Dirección de Zona Interior de General San Martín, los agentes realizaron 91 operativos en los que notificaron a 348 contraventores, 17 demorados por delitos, e incautaron 337 motos una de ellas con pedido de secuestro, un auto, dos armas de fuego, dos armas blancas y 0,5 gramos de marihuana.

Por último, en Castelli, los efectivos de la Dirección de Zona realizaron 62 operativos en los que detuvieron a cuatro ciudadanos por delitos, notificaron a ocho contraventores, secuestraron dos armas blancas, un arma de fuego y 63 motos.

Relacionado