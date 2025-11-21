«LADRÓN»: VUELVEN A VANDALIZAR UN MURAL DE ÁNGEL DI MARÍA EN EL CLUB DONDE COMENZÓ A JUGAR
El homenaje en El Torito apareció escrachado, en medio de un clima de enojo hacia el futbolista tras el polémico otorgamiento de un título a Rosario Central.
Este episodio se suma al clima creciente de malestar contra el futbolista entre sectores del hincha, especialmente después del otorgamiento polémico de un título a Rosario Central desde la AFA, situación que alimentó debates y críticas, aunque sin llegar a instalar una visión negativa generalizada hacia el rosarino.
La obra, inaugurada en 2024 en el acceso principal del club, ya había sufrido ataques anteriores. En mayo del mismo año, luego de la eliminación de Rosario Central frente a Peñarol por la Copa Libertadores, otro mural fue intervenido con la leyenda “¿Todavía vas a volver?”.