«LADRÓN»: VUELVEN A VANDALIZAR UN MURAL DE ÁNGEL DI MARÍA EN EL CLUB DONDE COMENZÓ A JUGAR

La figura de Ángel Di María volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez, por una agresión directa en el club donde comenzó su carrera deportiva. En las últimas horas, desconocidos dañaron el mural ubicado en el ingreso de El Torito y sobre la imagen del campeón mundial escribieron con aerosol las palabras “ladrón” y “mercenario”, generando una fuerte conmoción interna.

Este episodio se suma al clima creciente de malestar contra el futbolista entre sectores del hincha, especialmente después del otorgamiento polémico de un título a Rosario Central desde la AFA, situación que alimentó debates y críticas, aunque sin llegar a instalar una visión negativa generalizada hacia el rosarino.

El presidente de la institución, Germán Ángel, contó al medio Rosario3 que el ataque fue advertido a primera hora de la mañana por el personal que llegaba a abrir el lugar. “Fue anoche; lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, señaló, lamentando la situación.

El dirigente remarcó el golpe que esto significa para la vida diaria de la entidad: “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”, afirmó ante el medio local, reflejando la sensación de impotencia puertas adentro.

Ángel Di María, en Rosario Central. La obra, inaugurada en 2024 en el acceso principal del club, ya había sufrido ataques anteriores. En mayo del mismo año, luego de la eliminación de Rosario Central frente a Peñarol por la Copa Libertadores, otro mural fue intervenido con la leyenda “¿Todavía vas a volver?”.