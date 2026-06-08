RUMBO A LA BIENAL: NUEVO BANCO DEL CHACO CAPACITÓ A EMPRENDEDORES CHAQUEÑOS EN HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Nuevo Banco del Chaco junto al Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Emprendedurismo Urbano y Rural, realizaron este viernes, una capacitación especial para emprendedores de toda la provincia que participarán en la Bienal de Esculturas y que contarán con la herramienta Unicobros para potenciar sus ventas con todos los medios de pago disponibles.

La directora de NBCH Claudia Bernardis, junto a la coordinadora de la Subsecretaría, Sonia Pereira, dieron la bienvenida a los asistentes que colmaron el Salón Auditorio de la casa central de la entidad bancaria. El equipo comercial de Unicobros estuvo a cargo del desarrollo de contenidos y se puso a disposición para atender todas las consultas e inquietudes.

“NBCH, como banco de todos los chaqueños, se está preparando para este gran evento que es la Bienal de Esculturas, para acompañar a cada emprendedor y poner todas nuestras herramientas financieras a disposición para potenciar sus ventas y hacer crecer la economía de nuestra provincia”, explicó Claudia Bernardis.

Sobre los objetivos de estas iniciativas, la directora de NBCH destacó que “el Gobernador Leandro Zdero nos encomendó que estemos a disposición de todas las personas y eso estamos haciendo: capacitando a emprendedores para que puedan fortalecer sus proyectos y tener todo listo para un evento de trascendencia internacional”.

El Gobierno del Chaco está trabajando en una serie de medidas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor provincial de cara a la Bienal 2026. En ese marco, Nuevo Banco del Chaco habilitó cajas de ahorro sin costo para acreditar ventas, realizó la adhesión gratuita al sistema Unicobros y se dispuso una promoción especial de 3 cuotas sin interés con Tarjeta Tuya durante el evento.

“Como herramienta económica y financiera de la provincia, desde NBCH estamos acompañando a nuestros emprendedores para darle todo lo que necesitan para hacer crecer la economía de nuestra provincia”, afirmó Bernardis.

Con la adhesión a Unicobros, cada emprendimiento accede a todas las opciones para cobrar sus ventas con todas las tarjetas y billeteras del mercado. En este sentido, Bernardis señaló: “Estamos facilitando esta herramienta en una alianza para el crecimiento de la economía de nuestra provincia”.

“Cuando utilizamos Unicobros y las herramientas de NBCH, estamos dejando nuestro dinero en nuestra provincia y eso se vuelve a inyectar en nuestra comunidad a través del banco”, remarcó la directora del banco chaqueño.

De esta manera, el Gobierno del Chaco, a través del Nuevo Banco del Chaco y la Subsecretaría de Emprendedurismo Urbano y Rural, avanza en el fortalecimiento de las iniciativas que promueven el desarrollo y el crecimiento económico de los chaqueños.

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