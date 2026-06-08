ISRAEL AFIRMA QUE IRÁN LANZÓ MISILES CONTRA SU TERRITORIO; ES EL PRIMER BOMBARDEO TRAS EL FRÁGIL ALTO EL FUEGO

El ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles procedentes de Irán, pero advirtió que «la defensa no es hermética» y añadió que sonaron las sirenas en varias zonas del país.

Israel dijo el domingo que Irán lanzó misiles contra su territorio en el primer bombardeo de este tipo desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril, lo que complica aún más los esfuerzos de mediación para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El Ejército israelí informó que las fuerzas iraníes lanzaron un total de 11 misiles. A las 22:47 horas, tiempo local, el Ejército dio por concluido el «incidente» y permitió la salida de refugios.

La cadena estatal iraní confirmó los lanzamientos de misiles y citó a las fuerzas armadas, que afirmaron que «si Israel responde a los ataques iraníes o no detiene sus ataques contra el Líbano, los ataques iraníes continuarán».

El ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles procedentes de Irán, pero advirtió que «la defensa no es hermética» y añadió que sonaron las sirenas en varias zonas del país. Se oyeron múltiples explosiones en el norte de Israel, pero Hezbolá, grupo respaldado por Irán que suele atacar la zona, no emitió ningún comentario de inmediato.

Relacionado