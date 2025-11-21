EL GOBIERNO DEL CHACO PROFUNDIZA SU PLAN DE SEGURIDAD RURAL CON NUEVAS CAPACITACIONES A PRODUCTORES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Seguridad del Chaco llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a productores rurales de Laguna Limpia, Capitán Solari, Colonia Unidas, Presidencia Roca, Ciervo Petiso y General San Martín, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas para reforzar el trabajo diario en el campo y mejorar la prevención del delito rural.

La actividad se realizó en el SUM de la Municipalidad de Laguna Limpia y contó con la presencia de la Subsecretaria de Acción Comunitaria, Tamara Silvestri; el intendente de Laguna Limpia, Juan de la Cruz Riquelme; y la fiscal rural y ambiental, Noelia Miño, junto a autoridades policiales.

Asimismo, participaron capacitadores del SENASA, la Policía Rural, el Matadero Municipal, la Fiscalía Rural y el Ministerio de Seguridad, quienes abordaron contenidos claves como caravanas electrónicas, documentación de tránsito rural, Ley de Marcas y Señales, y otros temas vinculados a la regularización productiva y el traslado responsable de ganado.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó que “estas capacitaciones siguen fortaleciendo la presencia del Estado en la ruralidad y acompañando a nuestros productores con herramientas concretas que mejoran la seguridad y la actividad ganadera”.

A lo largo del año, la gestión del gobernador Leandro Zdero consolidó una política integral para potenciar la seguridad rural en toda la provincia, que incluyó la entrega de nuevas camionetas 0 km equipadas con internet y Wi-Fi, además de la incorporación de más recurso humano para reforzar destacamentos y patrullajes en zonas productivas.

Estas acciones, junto a la capacitación continua, forman parte de un plan estratégico que busca construir una seguridad rural moderna, cercana y eficiente, garantizando más presencia y mejores respuestas para los productores chaqueños.

