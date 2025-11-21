LA EMOCIÓN DE ÁNGELA TORRES AL ENCONTRARSE EN UNA GIGANTOGRAFÍA DEL TIMES SQUARE DE NUEVA YORK

Ángela Torres compartió con enorme entusiasmo las imágenes de su estadía en Nueva York, donde posó frente a la enorme pantalla del Times Square en la que aparece su rostro en una publicidad de Spotify. En plena etapa de crecimiento dentro de la escena musical, la intérprete optó por celebrar públicamente este paso que consolida el momento que atraviesa.

La cantante argentina venía de anunciar que será telonera de Shakira en Vélez y utilizó sus redes para expresar la satisfacción que le genera continuar sumando desafíos que marcan avances concretos en su carrera. La nieta de Lolita Torres viajó a Estados Unidos y aprovechó su paso por Manhattan para darse el gusto de verse proyectada en una de las más reconocidas pantallas de la ciudad.

La presencia de Ángela forma parte de la iniciativa EQUAL de Spotify, una propuesta que apunta a apoyar la producción de artistas femeninas en distintas partes del mundo. En este caso, fue distinguida como cantante emergente destacada a nivel internacional. “Qué locura, Spotify gracias”, escribió la sobrina de Diego Torres al publicar varias fotos en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se la observa bastante más abrigada que en la foto promocional de su primer álbum “No me olvides”, luciendo un tapado de piel sintética para tolerar el intenso frío de Nueva York. La publicación se volvió viral al instante, generando cientos de mensajes de cariño de sus fans.