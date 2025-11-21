LA EMOCIÓN DE ÁNGELA TORRES AL ENCONTRARSE EN UNA GIGANTOGRAFÍA DEL TIMES SQUARE DE NUEVA YORK
La artista mostró su felicidad en redes por este nuevo logro profesional y recibió mensajes de apoyo de colegas y seguidores.
La cantante argentina venía de anunciar que será telonera de Shakira en Vélez y utilizó sus redes para expresar la satisfacción que le genera continuar sumando desafíos que marcan avances concretos en su carrera. La nieta de Lolita Torres viajó a Estados Unidos y aprovechó su paso por Manhattan para darse el gusto de verse proyectada en una de las más reconocidas pantallas de la ciudad.
La presencia de Ángela forma parte de la iniciativa EQUAL de Spotify, una propuesta que apunta a apoyar la producción de artistas femeninas en distintas partes del mundo. En este caso, fue distinguida como cantante emergente destacada a nivel internacional. “Qué locura, Spotify gracias”, escribió la sobrina de Diego Torres al publicar varias fotos en su cuenta de Instagram.