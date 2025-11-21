SAMEEP SE ANTICIPA AL VERANO Y REFUERZA TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estos trabajos son fundamentales para sostener el caudal y la calidad del agua que llega a los hogares chaqueños, especialmente en los meses de mayor consumo, cuando resulta clave prevenir cualquier situación que pueda afectar la disponibilidad del servicio.

En esta oportunidad, se realizó la limpieza y puesta a punto de una unidad de sedimentación en la Planta N° 2 del Área Metropolitana del Gran Resistencia, con el fin de evitar la acumulación de barro y optimizar la producción de agua potable.

El gerente de Producción, Ing. Aníbal Aquino, explicó que “los trabajos consistieron en la limpieza y mantenimiento de una unidad de sedimentación de la Planta N° 2, a fin de dejar en condiciones el recinto de decantación, que es donde sedimentan los barros formados por las partículas que trae el agua del río junto con los coagulantes”.

Aquino añadió que “hoy tenemos los decantadores preparados para afrontar la etapa de verano, especialmente por el gran aporte de sedimentos que transporta el río Bermejo. Estas tareas se realizan ahora para evitar limpiezas y vaciamientos en plena época de mayor demanda”.

Por su parte, Rubén Molina, jefe del Departamento de Plantas, destacó que “en esta ocasión se limpió el Decantador N° 3 de flujo horizontal de la Planta Potabilizadora N° 2, un trabajo que se ejecuta durante todo el año y con mayor intensidad antes del verano, para soportar el repunte del río Bermejo”.

Finalmente, Héctor Gergely, jefe de Servicios Generales, remarcó que “estas tareas se realizan para mantener la calidad de producción, asegurar la capacidad de agua y prepararnos para la temporada estival. Además, es importante señalar que este tipo de trabajos se llevan adelante en todas las plantas de la provincia”.

