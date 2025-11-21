FONTANA INTENTÓ LLEVARSE PRENDAS DE UN LOCAL, FUE RETENIDO POR COMERCIANTES DE LA ZONA Y LOS EFECTIVOS LO APREHENDIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió esta siesta en la avenida 25 de mayo al 4300 aproximadamente.

En la siesta de este viernes, personal de la Comisaría Primera de Fontana intervino en un hecho de tentativa de hurto ocurrido en un local comercial ubicado sobre la avenida 25 de Mayo al 4300. La dueña del comercio había alertado a los efectivos sobre un hombre que ingresó al local y se llevó varias prendas de vestir dentro de una mochila y mediante la intervención de comerciantes de la zona, el ciudadano fue retenido a pocos metros del lugar.

Alrededor de las 14:30, cuando los uniformados llegaron al lugar, procedieron al secuestro de la mochila y de las prendas denunciadas, y trasladaron al hombre hacia Medicina Legal y luego fue entregado a la guardia, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, la propietaria del comercio realizó la denuncia y por disposición del magistrado, el demorado fue notificado de su aprehensión por “Supuesta Tentativa de Hurto”.

