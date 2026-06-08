CASTELLI FUE SEDE DE LA CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PERIODISTA

En el marco del Día del Periodista, Juan José Castelli fue escenario de un emotivo encuentro organizado por la Asociación de Periodistas del Impenetrable (API), que reunió a comunicadores, periodistas y trabajadores de prensa que integran la gran familia de la comunicación de la región.

La celebración contó con la presencia del intendente Pío Sander, la intendenta de tres isletas Marcela Duarte, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y funcionarios del gabinete municipal, quienes participaron de esta especial velada.

Durante la jornada se compartió un grato momento de camaradería y se realizó la entrega de reconocimientos a periodistas y comunicadores, destacando su compromiso, dedicación y el importante rol que cumplen diariamente en la difusión de la información y el fortalecimiento de la vida democrática.

🎙️ Una noche de encuentro, reconocimiento y celebración para quienes, con responsabilidad y vocación, ejercen la noble tarea de informar a la comunidad.

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