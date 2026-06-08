CASTELLI CELEBRÓ EL DÍA DEL AMBIENTE CON UNA GRAN JORNADA EN EL PULMÓN VERDE

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, este viernes se llevó adelante una importante jornada de concientización y promoción del cuidado ambiental en el Pulmón Verde de Juan José Castelli.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente, a cargo de la profesora Mónica Sosa, quien junto a su equipo impulsó una propuesta destinada a promover hábitos responsables y fortalecer el compromiso de la comunidad con la protección del entorno.

Durante la jornada, vecinos y familias disfrutaron de numerosas actividades recreativas y educativas, entre ellas la entrega de plantines, juegos para niños, castillos inflables, música y espacios de intercambio sobre el cuidado del ambiente. Además, se contó con la participación del grupo de jóvenes JUM (Junta Unida de Misiones), quienes expusieron y compartieron productos elaborados a base de chaucha de algarroba, poniendo en valor los recursos naturales de la región y el trabajo sustentable.

Uno de los momentos más destacados fue el canje de botellas plásticas por plantines, iniciativa que tuvo una excelente respuesta de la comunidad. Esta propuesta buscó incentivar la separación de residuos, el reciclado y la correcta disposición de los desechos, promoviendo acciones concretas para construir una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el ambiente.

🌿 La gran participación de los vecinos demostró el creciente interés por adoptar prácticas más sustentables y reforzó la importancia de generar espacios de educación ambiental que permitan tomar conciencia sobre el tratamiento adecuado de los residuos urbanos y el cuidado de los recursos naturales para las futuras generaciones.

💚 Cuidar el ambiente es una responsabilidad de todos. Cada pequeña acción cuenta para construir una comunidad más saludable, sostenible y respetuosa de la naturaleza.

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