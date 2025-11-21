EL LLAMATIVO MENSAJE DE SEBASTIÁN VILLA QUE DESPERTÓ DUDAS: ¿SE VA DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA?
El delantero colombiano publicó un post de despedida dirigido a Daniel Vila, mientras desde el club aseguran que no hay venta acordada.
Desde la Lepra mendocina, mientras tanto, salieron a aclarar que Villa no está vendido y que el mensaje responde a cuestiones personales con Vila, aunque admiten que su continuidad se aleja cada vez más. El delantero llegó a Mendoza en julio de 2024 y desde entonces se convirtió en una pieza clave: anotó diez goles, repartió 16 asistencias en 60 encuentros y fue protagonista del título de Copa Argentina que el equipo conquistó el 5 de noviembre, marcando el penal decisivo ante Argentinos Juniors.