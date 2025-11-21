La familia de Miguel Berlini denunció que no hubo anestesista en la clínica de Belgrano: Le dieron una...

Miguel Ángel Berlini había pagado cerca de U$S 5.000 para hacerse un implante dental en una clínica de Belgrano cuyo propietario, propiedad del médico Marcelo Fernando Robles, donde el Dr. José Miguel Galeano se encargaría de la intervención. El hombre entró al quirófano a las 8 del miércoles y cuyo propietario, propiedad del médico Marcelo Fernando Robles, donde el Dr. José Miguel Galeano se encargaría de la intervención. El hombre entró al quirófano a las 8 del miércoles y para las 17 del mismo día su familia recibió la terrible noticia de que había fallecido

«Empiezo a consultar con las recepcionistas. ‘¿Saben algo de Miguel?’. Estaba junto a sus hijas, Miguel tiene dos hijas, estamos acá. Anita, que es la secretaria, (contestó): ‘Ahora te averiguo’. Nunca nadie me dio información«, recordó Alejandra Berlini, la hermana de la víctima, poco antes de enterarse de que su hermano de 64 años había muerto.

«A las 5 de la tarde, 5 y media, estábamos en una habitación que le habían asignado y abren la puerta los dos médicos, Robles y Galeano, y nos dicen libremente y sin anestesia: ‘chicas, tenemos que decirles algo. Cuando lo estábamos terminando de suturar Miguel sufrió un paro cardiorespiratorio. Traté de reanimarlo durante 40 minutos y no pude'», relató la mujer.

«Me entero que habían llamado al SAME. A nosotros no nos avisaron nada. Y después cancelaron el SAME porque ya había fallecido mi hermano. Sí vino la Policía, me entrevistaron, me llevaron a hacer la denuncia«, convino.

El personal del SAME se encargó de constatar el deceso a las 16.40 a través del servicio de Telemedicina, y la Policía llegó cerca de las 17 a la clínica de Belgrano. Pero la muerte de Miguel, que tendría que haber salido del quirófano al mediodía, fue mucho anterior.