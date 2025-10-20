PUERTO TIROL:MOTOCICLISTA DESPISTÓ EN RUTA 16 Y CAYÓ A UN CANAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este domingo a las 16, personal policial acudió al kilómetro 22,25 de la Ruta Nacional N° 16, carril ascendente, por un siniestro vial protagonizado por un motociclista de 49 años.

En el lugar se constató que una motocicleta Yamaha SZ 15RR sufrió un despiste luego de que explotara la cubierta delantera, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara cayendo en un canal al costado de la ruta.

El hombre fue asistido por personal médico de la ambulancia y trasladado al Hospital Perrando para su atención.

