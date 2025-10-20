COLONIA BENITEZ: ROBÓ UNA AMOLADORA Y LA OFRECÍA EN REDES: LA POLICÍA LA RECUPERÓ EN MARGARITA BELÉN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 29 años denunció el robo de una amoladora y herramientas de mano desde un galpón en un gimnasio local.

Gracias a la información aportada por el damnificado, personal policial logró ubicar al supuesto vendedor que ofrecía una herramienta con características similares, en el acceso a Margarita Belén.

Al ser entrevistado, un joven de 20 años no pudo justificar la tenencia del elemento ni presentar documentación, por lo que se procedió al secuestro del bien, por orden del Equipo Fiscal N.º 01.

El sujeto fue notificado de su situación legal, y el bien fue restituido a su legítimo dueño.

