CASTELLI: CULTURAL COMENZÓ CON EL PIE DERECHO EN EL TORNEO REGIONAL AMATEUR

El equipo de Sportivo Cultural de Juan José Castelli tuvo un auspicioso debut en el Grupo 10 del Torneo Regional Federal Amateur, al vencer como visitante por 2 a 1 al Deportivo Unión, en un encuentro disputado este sábado.

En una primera mitad pareja, Carlos Gaitán abrió el marcador, pero el conjunto local logró empatar gracias a un penal convertido por José Sáez.

Ya en el complemento, Franco Grossi apareció para darle la victoria al elenco Albiceleste, que comenzó el certamen con un valioso triunfo fuera de casa.

La primera fecha del grupo se completará este domingo en Santa Sylvina, cuando se enfrenten Comercio y Cooperativa de Villa Berthet.

Sportivo Cultural 2 – Deportivo Unión 1 Goles: Gaitán y Grossi (SC); Sáez (DU, penal). Club Sportivo Cultural (Página Oficial)

