PUERTO TIROL DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA TRAS PRESENTARSE A REALIZAR UNA DENUNCIA

Un joven de 28 años quedó a disposición de la justicia esta tarde luego de que el sistema informático policial detectara que sobre él pesaba una orden de detención vigente por una causa contravencional.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, en la Comisaría de Puerto Tirol, cuando el ciudadano se presentó espontáneamente en la unidad con la intención de radicar una denuncia. Al verificar sus datos personales a través del Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI.), los uniformados constataron que el sujeto figuraba con un «pedido de aprehensión» desde febrero de 2025.

La orden judicial guardaba relación con una causa por supuesta infracción al artículo 106° del Código de Faltas Provincial, referente a la «quema de vegetación», tramitada ante el Juzgado de Paz y Faltas local.

Tras la consulta con el magistrado interviniente, el Dr. Carlos Ariel Alonso, se dispuso la notificación del acta contravencional correspondiente. Posteriormente, el hombre recuperó su libertad supeditada, bajo la obligación de comparecer ante el juzgado para regularizar su situación legal.

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