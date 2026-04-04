ANSES: POR QUÉ LOS JUBILADOS TIENEN QUE ESTAR ATENTOS AL 10 DE ABRIL
Además del incremento del 2,9% producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el organismo anunció el cronograma de pagos para abril. Descubrí los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como cada inicio de mes, anunció el cronograma de pagos para sus distintos beneficios, que se organiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este mes, el 10 de abril, se presenta como una fecha clave, ya que marca el inicio del pago para los jubilados que cobran el haber mínimo.
El aumento del 2,9% se aplica de acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Además, el pago incluye el bono mensual correspondiente, con el objetivo de mitigar los efectos de la esclada de precios.
Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026
El aumento se calcula según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC. Gracias a esta actualización automática, los haberes previsionales se ajustan para compensar la inflación.
Con el nuevo cálculo, la jubilación mínima llegará a $380.319 y la máxima a $2.559.188. Este ajuste también afecta pensiones y otras prestaciones del sistema previsional.
Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026
El bono de $70.000 seguirá vigente para los jubilados con haberes más bajos. Este refuerzo se abona junto con el pago mensual y representa un aporte importante al ingreso total.
Gracias a este adicional, los beneficiarios que reciben la jubilación mínima percibirán $450.319 en abril. Aunque el monto del bono no se actualiza desde 2024, continúa siendo clave para aliviar la pérdida de poder adquisitivo.
Cuándo cobran los jubilados de la mínima
El inicio del pago para los jubilados que cobran hasta el haber mínimo será el viernes 10 de abril, siguiendo un orden establecido según el último número del DNI.
- DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
- DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminado en 2: martes 14 de abril
- DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
- DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
- DNI terminado en 7: martes 21 de abril
- DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
- DNI terminado en 9: jueves 23 de abril