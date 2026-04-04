ZDERO ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN MICROESTADIO PARA ZAPALLAR Y OBRAS EN INDEPENDIENTE

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero anunció importantes obras de infraestructura para el Club Sportivo Zapallar y el Club Independiente, destinadas a fortalecer el desarrollo deportivo y social.

En el Club Sportivo El Zapallar, el mandatario provincial confirmó la construcción de un microestadio, una obra largamente esperada por la institución. Desde la comisión directiva destacaron que esta obra responde a una demanda que permitirá ampliar la oferta deportiva del club, generando nuevas oportunidades para niños, jóvenes y a toda la comunidad.

En este sentido, Zdero remarcó la importancia del rol social de los clubes: «Aquí también los clubes son contención e inclusión. Para nosotros el deporte forma parte de una política de Estado que tiene que ver con la prevención, con una vida más sana y con unir a la comunidad en valores como el compañerismo. Sabemos del esfuerzo que hacen las comisiones directivas y por eso acompañamos este crecimiento para que más chicos se sumen al deporte».

Por su parte, el presidente del Club Sportivo Zapallar, Néstor Bianchi, expresó su enorme satisfacción: «Estamos muy contentos, agradecidos con el gobernador por su anuncio, es un proyecto muy anhelado. Este microestadio nos va a permitir crecer, sumar disciplinas y generar mejores condiciones para que los chicos participen no solo a nivel local, sino también provincial. Queremos que el club siga siendo un espacio de contención y desarrollo».

Club de General San Martín. Crédito: Obras para los clubes.

Posteriormente, el mandatario provincial se trasladó hasta el Club Independiente, donde anunció la refacción integral del salón principal y los sanitarios.

El plan de obras incluye mejoras en la instalación eléctrica, techos e iluminación, trabajos de mampostería, optimización de los núcleos sanitarios y pintura general del edificio.

El presidente de la institución, Carlos Miranda, valoró el compromiso asumido:«Estamos muy agradecidos que haya venido el gobernador, es una obra que venimos gestionando desde hace tiempo. Hoy recibimos la presencia del Gobernador mandatario junto a su equipo y el compromiso de avanzar con el mejoramiento total del salón. Esto es muy importante para nuestra institución y para toda la comunidad».