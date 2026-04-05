COLONIA LOS PARAGUAYOS: TRAS DÉCADAS DE ESPERA, FINALMENTE LLEGÓ EL RIPIO

La intervención responde a un histórico pedido de la comunidad educativa, productores y de las familias que impulsan la actividad agrícola en la región.

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero acompañó la llegada del ripio en Colonia Los Paraguayos, jurisdicción de General José de San Martín, una intervención estratégica que mejorará la transitabilidad, garantizará el acceso a servicios esenciales y potenciará el desarrollo productivo de la zona.

La obra consiste en el mejoramiento de la calzada mediante el aporte de material pétreo en un tramo de 8 kilómetros, permitiendo el acceso seguro a la E.E.P. N° 788 y a la colonia perteneciente al Consorcio Caminero N° 11 “Zapallar Norte”.

Durante el encuentro con los vecinos, el gobernador Zdero destacó la importancia de la obra al señalar que se trata de una respuesta esperada durante muchos años por los vecinos. “Estamos trayendo una solución concreta para que los productores puedan sacar su producción y estar conectados. Aquí hay familias, una escuela, un centro de salud, una iglesia, y esta obra viene a cumplir un compromiso asumido”, expresó.

Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer el desarrollo rural: “Es fundamental acompañar al sector productivo, facilitar el trabajo y generar condiciones para que cada familia pueda crecer a partir de su propio esfuerzo. Queremos seguir fomentando el trabajo y el arraigo en cada rincón de la provincia”.



Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, valoró el impacto positivo de la obra para la comunidad y el sector productivo local. “Es una obra muy importante que beneficiará directamente a más de 50 familias. Además, estamos acompañando a los productores en procesos de reconversión productiva, incorporando nuevas alternativas como la producción de tomate, frutilla, melón, sandía y maíz, buscando diversificación, valor agregado y nuevas oportunidades, incluso con proyección exportadora”, señaló.

En tanto, desde Vialidad Provincial, su representante Omar Canela explicó los detalles técnicos de la intervención: “Se trata de un trabajo integral de 8 kilómetros que incluyó limpieza de trazas, adecuación del camino y enripiado, con el objetivo de garantizar la transitabilidad, especialmente en días de lluvia. Esta obra permitirá evitar el aislamiento de la comunidad y mejorar el acceso a la educación, la salud y la producción”.



El ripio en Colonia Los Paraguayos representa un avance significativo en materia de infraestructura rural, fortaleciendo la conectividad y acompañando el desarrollo económico y social de una comunidad que durante décadas esperó esta respuesta concreta.

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