DISTINCIONES A FACULTADES Y EQUIPOS TÉCNICOS LA UNNE LOGRÓ LA CERTIFICACIÓN IRAM POR LA CALIDAD DEL PROCESO DE EMISIÓN DE DIPLOMAS DIGITALES

La Universidad Nacional del Nordeste recibió la certificación “IRAM-ISO 9001:2015”, en reconocimiento a la calidad, trazabilidad y seguridad del proceso de emisión de diplomas digitales de pregrado y grado. “Fue un esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria”, destacaron durante un acto de reconocimiento a equipos técnicos que participaron del proceso.

La ISO 9001:2015 es una norma publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que define los requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en organizaciones de todos los sectores y tamaños

Su objetivo principal es garantizar la satisfacción del cliente mediante la mejora continua de los procesos y el aseguramiento de la calidad de los productos o servicios de una organización.

La certificación IRAM se centra especialmente en el enfoque basado en riesgos, la gestión del liderazgo y la mejora continua, alineándose con las políticas de gobierno digital.

Como parte de una política institucional, hace tres años la Universidad Nacional del Nordeste inició un proyecto de transformación digital del procedimiento de emisión de diplomas, que incluyó la búsqueda de certificación de la calidad de dicho proceso.

En ese sentido, de manera reciente el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) hizo entrega a la UNNE de la certificación “Norma IRAM-ISO 9001:2015”, aplicada al proceso de emisión de diplomas digitales de pregrado y grado.

La certificación fue destacada por la Universidad como una noticia que reafirma el camino hacia una gestión eficiente, transparente y en constante evolución.

Como forma de celebrar la distinción obtenida, este miércoles se realizó un acto de entrega de copias autenticadas de la certificación IRAM a los equipos técnicos de las distintas unidades académicas y Secretarías Generales de la UNNE que participaron de las instancias que posibilitaron alcanzar la acreditación de calidad IRAM.

Además, se entregó un cuadro para cada unidad académica, como testimonio del esfuerzo colectivo concretado.

“Hoy es un día de celebración, la certificación tiene que ver con las políticas de transparencia que venimos trabajando como institución”, resaltó el Rector de la UNNE, Dr. Omar Larroza.

Sostuvo que el reconocimiento se sustentó en el trabajo de todas las facultades y equipos técnicos que formaron parte del proceso de certificación, que tuvo repercusiones muy positivas para la Universidad.

Por su parte, la Secretaria General Académica, Dra. Patricia Demuth Mercado, resaltó que “fue un esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria”.

Destacó la importancia de trabajar en procesos de gestión de la calidad que permite proyectar una Universidad con mejores estándares en sus funciones principales, y comentó que el objetivo es seguir avanzando con la certificación de la calidad de otros procedimientos que se desarrollan en la institución.

También mencionó que el logro no hubiera sido posible sin el acompañamiento de todas las unidades académicas, a través de la Red de Secretarios Académicos, quienes viene trabajando hace tres años en este proceso de transformación digital de los títulos, así como de integrantes de distintas direcciones de las Secretarías Generales de Rectorado que formaron parte de un trabajo riguroso, sistemático, sostenido en el tiempo.

“Para nosotros representó un momento grato el que pudimos vivenciar al recibir la certificación en las instalaciones de IRAM y por eso hoy queríamos compartir el logro con ustedes”.

Relacionado