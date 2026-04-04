EL POSTEO DE JAVIER MILEI SOBRE LA SALIDA DEL JEFE DE GABINETE DE SANDRA PETTOVELLO: «FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA»

La salida de Massaccesi se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.

El descargo del exjefe de Gabinete de Capital Humano tras ser echado

El exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, se defendió de las acusaciones en su contra por la presunta toma indebida de un préstamo otorgado por el Banco Nación. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”, aseguró a horas que la ministra Sandra Pettovello le pidiera la renuncia.

En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el BNA, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, escribió Massaccesi en su cuenta de X.

Y agregó: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”.

«Deseo sinceramente que el Gobierno Nacional continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos”, señaló en el descargo.