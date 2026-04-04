DOTACIÓN DE BOMBEROS EXTINGUE INCENDIO EN UNA VIVIENDA DE LA JURISDICCIÓN NOVENA

Personal policial de la Comisaría Novena y del Departamento Bomberos intervinieron este mediodía en un siniestro ígneo registrado en un domicilio ubicado en la calle Emilio Román al 100.

El alerta se recibió alrededor de las 13:45, sobre un incendio en la parte delantera de una propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las llamas afectaban una habitación de la vivienda. Una dotación de Bomberos, trabajó rápidamente en el sitio y logró sofocar el foco ígneo, con esto evitaron que el fuego se propagara al resto de la estructura.

El fuego se habría originado en la habitación ocupada por un hombre de 74 años. Afortunadamente, al momento de iniciarse el incendio no se encontraban personas dentro del cuarto, por lo que no se registraron heridos.

Debido al estado de nerviosismo y a un cuadro de presión alta derivado de la situación, el hombre de 74 años debió ser asistido en el lugar por una ambulancia, aunque se confirmó que su estado de salud no revestía gravedad. Tras las tareas de enfriamiento, se labró el acta de constatación correspondiente para determinar las causas del siniestro, registrándose únicamente daños materiales.

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