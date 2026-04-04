¿CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO? ANUNCIAN ALERTA POR TORMENTAS FUERTES

Luego de un sábado de altas temperaturas y mucho calor, desde las 17.43, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche de esta jornada. La advertencia regirá para toda la zona sur del Chaco.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Asimismo, para el domingo se esperan chaparrones durante la madrugada y tormentas aisladas por la mañana, con una temperatura mínima de 22º y una máxima de 33º.

Recién para el lunes se prevé el cambio de tiempo con temperaturas que oscilarán entre los 24º y 29º, con alerta por tormentas fuertes, las cuales se extenderían hasta el martes.