PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DEL DIRECTORIO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN
El directorio del Centro Público de Mediación conexo al Poder Judicial del Chaco realizó la primera reunión bimestral del año con la presencia de los jueces Enrique Varela y Víctor del Río; el responsable del CPM, Gabriel Vecchietti, y la subresponsable, Andrea Rano.
El encuentro, llevado a cabo en el salón de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, permitió analizar las actividades previstas para 2026, así como distintos temas de agenda del organismo.