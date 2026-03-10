Mar. Mar 10th, 2026

Agenda oficial del Gobierno del Chaco Martes 10 de marzo

  • 09:00 horas  En la sede de IPRODICH, Monteagudo 1640, capacitación para Prestadores de toda la provincia.

10:00 Hs- En la oficina de Turismo, en el Parque de la Democracia, 1ra. Reunión 2026 del Comité Impenetrable.

Participarán:
* Verónica Mazzaroli, presidente del Instituto de Turismo.
* ⁠Mariano Moro, subsecretario de Ambiente.
* Marisi López, de la Fundación Rewilding.
* Sebastián Slobayen, representante de la UNNE.
* Javier Vargas, del Centro Cultural Nordeste.

