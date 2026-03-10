Agenda oficial del Gobierno del Chaco Martes 10 de marzo

09:00 horas En la sede de IPRODICH, Monteagudo 1640, capacitación para Prestadores de toda la provincia.

10:00 Hs- En la oficina de Turismo, en el Parque de la Democracia, 1ra. Reunión 2026 del Comité Impenetrable.

Participarán:

* Verónica Mazzaroli, presidente del Instituto de Turismo.

* ⁠Mariano Moro, subsecretario de Ambiente.

* Marisi López, de la Fundación Rewilding.

* Sebastián Slobayen, representante de la UNNE.

* Javier Vargas, del Centro Cultural Nordeste.

