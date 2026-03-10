SÁENZ PEÑA: NUEVAS AUTORIDADES EN LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña renovó las autoridades con un acto celebrado en el edificio de Tribunales II en el que el camarista Raúl Armando Fernández juró como presidente para el período comprendido entre el 1 de marzo de este año y el 28 de febrero de 2027.

En tanto que las salas quedaron integradas de la siguiente manera:

– Sala Primera: Elia Nilfa Pisarello (presidenta) y Raúl Armando Fernández.

– Sala Segunda: Catalina Élida Saucedo (presidenta) y Héctor Segui.

– Sala Tercera: Nuria Susana Guillén (presidenta) y María Gisela Valverde.

A la ceremonia asistieron integrantes del Poder Judicial, familiares y amigos.

