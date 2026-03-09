Era robada SE VIO CERCADO POR LA POLICÍA Y DECIDIO ABANDONAR LA MOTO EN LA QUE ANDABA

Este lunes por la tarde, efectivos de la Comisaría Avía Terai lograron recuperar un motovehículo que había sido denunciado como robado en la ciudad de Sáenz Peña, luego de que su conductor se diera a la fuga durante un operativo de prevención.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17:30, en inmediaciones de las calles 24 y 7 del Barrio 4 de Junio. El personal patrullaba la zona cuando divisó a un hombre que circulaba en una motocicleta. Al notar la presencia del patrullero, el sospechoso realizó una maniobra brusca, aceleró su marcha e intentó escapar e ingresa a un sector de ladrillerías.



Tras un breve seguimiento, el individuo perdió el control del rodado y cayó al suelo a los pocos metros. Inmediatamente, abandonó el vehículo y continuó su huida a pie, que le permitió perderse de vista entre las malezas de la zona.

En el lugar, los uniformados procedieron a verificar la motocicleta, una Yamaha Cryptón de 110 cc, la cual presentaba faltante de carenados y conservaba únicamente el guardabarros de color rojo. Al consultar los números de motor y chasis en el sistema digital de la Policía de Chaco, se confirmó que el rodado poseía un pedido de secuestro activo.

La denuncia original había sido radicada en la Comisaría Primera de Presidencia Roque Sáenz Peña por una causa de «Supuesto Hurto» que data del año 2016. El vehículo fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para realizar las diligencias legales correspondientes y ser restituido a su propietario.

