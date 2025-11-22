PREVENCION: SECUESTRAN MOTOCICLETA DURANTE OPERATIVO LINCE EN PUERTO TIROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un control preventivo derivó en la retención de una motocicleta que circulaba con escape libre.



El personal de la Comisaría de Puerto Tirol, alrededor de las 23:30, en el marco de un operativo Lince realizado en el barrio 9 de Julio, interceptó una motocicleta que circulaba con escape libre no original, configurando una infracción al artículo 58 del Código de Faltas Municipal.

Durante el procedimiento, verificaron que se trataba de una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, color negra, sin dominio colocado y con numeración de chasis no visible.

El conductor fue notificado de la infracción y quedó en libertad, mientras que la motocicleta fue trasladada a la unidad policial para continuar con las diligencias de rigor. Intervino el Juzgado de Paz Municipal.

