ÁREA METROPOLITANA: DETIENEN A DOS SUJETOS REQUERIDOS POR LA JUSTICIA DURANTE CONTROLES PREVENTIVOS EN RESISTENCIA Y PUERTO TIROL

Intervinieron el personal de la División Patrulla Preventiva y efectivos de la Comisar la Puerto Tirol.



En Resistencia, alrededor de las 01:20, la División Patrulla Preventiva realizaba tareas del nuevo dispositivo de seguridad preventiva sobre calle Echeverría al 2700 cuando demoró a un hombre de 28 años, que circulaba a pie. Al ser identificado mediante el sistema SIGEBI, surgió que registraba un comparendo activo en una causa por supuesto encubrimiento, con intervención de la Cámara Tercera en lo Criminal.

Minutos después, en la localidad de Puerto Tirol, personal del servicio externo de la comisaría local, acudió al barrio 9 de Julio tras el aviso de una vecina que denunció que un hombre estaba causando desorden. Al ser localizado en una zona boscosa e identificado, el sistema SIGEBI arrojó también un pedido activo de comparendo por otra causa judicial.

Durante el procedimiento el sujeto comenzó a insultar al personal por tal motivo procedieron a su demora, tratándose de un sujeto de 26 años. El Juzgado de Paz y Faltas dispuso su detención por Supuesta Infracción Art. 60 INC. B Y 78° CÓDIGO FALTAS PROVINCIAL.

