RESISTENCIA: EFECTIVOS INTERVINIERON EN DOS HECHOS: UNO POR PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE Y OTRO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante la madrugada personal de la División Patrulla Preventiva intervino en dos procedimientos distintos, uno vinculado a un pedido de aprehensión vigente y otro por un hecho de violencia de género que terminó con un detenido.

Cerca de las 04:30, en inmediaciones de Av. Mac Lean y Brasilia, los agentes realizaban tareas de control de documentación e identificación de personas cuando detuvieron la marcha de un ciudadano de 27 años.

Al verificar sus datos en el Sistema SiGeBi, arrojó un pedido de aprehensión vigente por “Supuesto Hurto”. Por ese motivo, el hombre fue demorado y posteriormente trasladado a la Comisaría Décima Metropolitana, a fin de continuar las diligencias de rigor.

Horas más tarde, alrededor de las 07:40 horas, la misma División fue alertada al Pasaje Franklin y calle Cabildo por un presunto hecho de violencia de género. En el lugar, los efectivos demoraron a un ciudadano de 47 años, quien habría agredido físicamente a su pareja.

La víctima fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana para radicar la denuncia correspondiente, mientras que el acusado fue alojado en la Comisaría Séptima, quedando a disposición de la autoridad competente.

