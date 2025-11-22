CASTELLI: DESCONOCIDOS ROMPIERON AL MENOS 5 AUTOS QUE SE ENCONTRABAN ESTACIONADOS EN LA CALLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Según denunció una vecina de Castelli, durante la noche del viernes, entre las 23 y 23,45 horas, se reportaron incidentes protagonizados por jóvenes en motos que atacaron a piedrazos al menos cinco autos que estaban estacionados en distintos lugares de la ciudad.

Según alertó a través de redes sociales, estos jóvenes «amparados por la oscuridad, y no tanto, pero también por la impunidad, han roto a piedrazos al menos cinco autos estacionados en calles Rivadavia y Goitía, Holzer y Sargento Cabral, Sargento Cabral y Holzer, Sargento Cabral y Sarmiento, y Sargento Cabral y Mariano Moreno».

Según indicaron, estos vehículos se encontraban frente a los domicilios de familiares, amigos o lugares para pernoctar.

«Es importante que estemos atentos y cuidemos nuestros vehículos, también cuidémonos entre nosotros y la seguridad de nuestra comunidad», expresa.

También solicitó a la comunidad cualquier información relacionado con estos incidentes y agradeció el rápido accionar de la policía.

Relacionado