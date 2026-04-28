PRESENTARON UN NUEVO MÉTODO PARA SUMAR DONANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL CHACO

Se trata de una innovadora técnica de inscripción al Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), que permitirá ampliar la cantidad de donantes en la provincia mediante un procedimiento rápido, seguro y no invasivo, a través de un hisopado bucal.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó la importancia de este avance: «Es un paso histórico que nos permite ampliar las posibilidades de encontrar compatibilidad y salvar vidas. Esta técnica representa una nueva oportunidad para pacientes oncohematológicos de todo el país y del mundo».

Por su parte, el director de Cucai Chaco, Walter Bonfanti, remarcó el impacto del nuevo método: «La ciencia nos permite hacer estos procesos cada vez más accesibles. En Chaco ya contamos con más de 4.000 donantes inscriptos de médula ósea y 13 donantes efectivos. Este nuevo sistema marcará un antes y un después en la captación».

Desde el Ministerio de Salud y Cucai Chaco invitan a la comunidad a informarse y registrarse como donante de médula ósea, ya que es un acto voluntario, solidario y altruista que puede significar una oportunidad de vida para personas en cualquier parte del mundo.

Con la incorporación de este nuevo método, Chaco da un paso más en la ampliación del acceso y la promoción de la donación, fortaleciendo el sistema de salud y generando más oportunidades para quienes esperan un trasplante.

Para más información, se puede acceder a: https://linktr.ee/RegistroCPH