ACERCAR LA SALUD A LA GENTE: EXITOSO OPERATIVO SANITARIO MÓVIL EN FONTANA

En la plaza del barrio Independencia de Fontana, este martes se llevó adelante un nuevo Operativo Sanitario Móvil que acercó servicios esenciales de salud a vecinos de la localidad, con controles clínicos, inmunizaciones, atención odontológica y seguimiento nutricional.

La actividad fue impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, en articulación con la Fundación CONIN. El operativo contó con una importante convocatoria y permitió reforzar la presencia territorial del sistema sanitario, facilitando el acceso a prestaciones básicas en cercanía a las familias.

Organizado por la Región Sanitaria VIII y la Subsecretaría de Redes de Salud Este, en conjunto con el Centro de Salud “Río Arazá”, bajo la coordinación de la enfermera Elda Palavesino, el dispositivo funcionó entre las 8 y las 12 en la intersección de avenida San Martín y Santiago del Estero. Allí se brindaron controles de niño sano y certificados de salud, evaluación nutricional para embarazadas y niños menores de cinco años, revisión y actualización del calendario de vacunación, además de atención odontológica con emisión de certificados bucodentales.

La licenciada en Nutrición, Carina Martínez, destacó la participación de los vecinos y el trabajo articulado con el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 444 Viviendas. “Se realizaron controles de peso y talla, atención odontológica, actualización de carnet de vacunas y evaluaciones médicas para certificados escolares, además de tareas de prevención e invitación a continuar tratamientos en el centro de salud”, explicó.

En ese sentido, valoró el trabajo en equipo y remarcó la importancia de contar con atención nutricional en el territorio. “Atendimos a mucha gente y todos los sectores participaron. Nuestro centro es uno de los pocos que cuenta con nutricionista, junto con el hospital Fleitas, lo que nos permite brindar un abordaje integral”, concluyó.

Este tipo de operativos refuerza la estrategia sanitaria provincial de acercar servicios de calidad a cada comunidad, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud en todo el territorio.

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